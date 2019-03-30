Суббота
30 марта
USD 64.73
EUR 72.72
Горячие новости

Кремль поддержит «Час Земли»

30 Марта 2019 в 17:33
Кремль поддержит «Час Земли»

Кремль снова примет участие в акции «Час Земли», которая состоится сегодня, 30 марта. Сообщается, что все внешнее освещение официальной резиденции президента России будет погашено с 20:30 до 21:30.

Также к акции впервые присоединится и Мосгордума. Она отключит подсветку на двух зданиях столичного парламента.

Помимо этого, уже традиционно погаснет архитектурный ансамбль Московского Кремля, храм Христа Спасителя и стадион «Лужники». Вместе с ними к акции присоединятся Большой театр, Госдума, Совет Федерации и Останкинская телебашня.

В этом году в столице в акции примут участие и погасят на час свет и иллюминацию более двух тысяч зданий.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.