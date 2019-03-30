Кремль поддержит «Час Земли»

Кремль снова примет участие в акции «Час Земли», которая состоится сегодня, 30 марта. Сообщается, что все внешнее освещение официальной резиденции президента России будет погашено с 20:30 до 21:30.

Также к акции впервые присоединится и Мосгордума. Она отключит подсветку на двух зданиях столичного парламента.

Помимо этого, уже традиционно погаснет архитектурный ансамбль Московского Кремля, храм Христа Спасителя и стадион «Лужники». Вместе с ними к акции присоединятся Большой театр, Госдума, Совет Федерации и Останкинская телебашня.

В этом году в столице в акции примут участие и погасят на час свет и иллюминацию более двух тысяч зданий.