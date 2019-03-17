Кремль отреагировал на инициативу США по разоружению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу возможных переговоров Кремля и Белого Дома по вопросам стратегической безопасности. Песков заявил, что Вашингтон не предпринял никаких конкретных шагов, чтобы наладить контакты. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил ТАСС.

«Пока сколь-нибудь внятных предложений от США не поступало», — сказал Песков.

Ранее Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности, сделал заявление в радиоэфире о готовности Соединенных штатов и России к переговорам по проблеме контроля над вооружениями. Болтон высказал мнение о целесообразности участия в переговорном процессе Китая.

«Китай наращивает ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы пытаемся укрепить нашу национальную систему противоракетной обороны», — заявил Болтон.

Ранее действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, генерал-майор в отставке, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин в беседе с НСН заявил, что российское геооружие вернет США к ДРСМД.