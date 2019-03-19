Кремль от украинских выборов ждет «президента мира, а не президента войны»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия в целом и Кремль в частности отдает предпочтение тому кандидату в президенты Украины, который сможет добиться мира в стране, а также нацелен на выстраивание таких же отношений и вне государства, в том числе, с Москвой:

«Для кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федераций. Вот это можно сказать однозначно», — сообщил Песков.