Вторник
19 марта
USD 64.67
EUR 73.36
Горячие новости

Кремль от украинских выборов ждет «президента мира, а не президента войны»

19 Марта 2019 в 12:40
Кремль от украинских выборов ждет «президента мира, а не президента войны»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия в целом и Кремль в частности отдает предпочтение тому кандидату в президенты Украины, который сможет добиться мира в стране, а также нацелен на выстраивание таких же отношений и вне государства, в том числе, с Москвой:

«Для кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость и который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федераций. Вот это можно сказать однозначно», — сообщил Песков.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.