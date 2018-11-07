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Кремль не видит «радужных перспектив» после выборов в США

7 Ноября 2018 в 13:10
Кремль не видит «радужных перспектив» после выборов в США

Москва не видит никаких реальных предпосылок для нормализации отношений с Вашингтоном по итогам промежуточных выборов в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается», - заявил представитель Кремля, комментируя победу демократической партии. Вместе с тем Песков подчеркнул, что пессимистическая оценка не означает, что Россия не стремимся к диалогу.

По словам пресс-секретаря, отношения между нашими странами уже невозможно ухудшить, потому что они итак находятся на нуле. «В остальном, вопреки тем фобиям, которые существуют в США, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы ни в одной стране мира», — цитирует Пескова RT.

Ранее стало известно, что демократическая партия США завоевала большинство в нижней палате Конгресса. Демократы получили необходимый минимум в 218 мест из 435. При этом большинство в Сенате – верхней палате – осталось за республиканцами.

Политолог, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН назвал итоги промежуточных выборов в США политическим «тяни-толкаем».

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