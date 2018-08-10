Кремль не собирается вмешиваться в дело активистки «Нового величия» Павликовой

Администрация президента РФ внимательно следит за делом активистки движения «Новое величие» Анны Павликовой, которую обвиняют в экстремизме. Вместе с тем, Владимир Путин не имеет права влиять на суд. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил получение обращения матери Павликовой с просьбой о смягчении условий содержания в следственном изоляторе. Как отмечает «Русская планета» , 18-летняя Павликова считается лидером движения «Новое величие», которое пока признано в России экстремистским только фигурально.

Анна Павликова, а также Мария Дубовик проходят обвиняемыми по уголовному делу об организации экстремистского сообщества. Девушек арестовали в марте 2018 года.