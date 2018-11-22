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Кремль не исключает проведения пресс-конференции Путина 20 декабря

22 Ноября 2018 в 16:08
Кремль не исключает проведения пресс-конференции Путина 20 декабря

Владимир Путин может дать «большую» пресс-конференцию 20 декабря – этого не исключили в Кремле. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что точная дата станет известна, «когда придёт время».

Между тем, ранее сегодня сообщалось, что последнее пленарное заседание осенней сессии в Госдуме перенесли с 20 на 19 декабря. Как пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, эти корректировки внесены из-за возможного проведения пресс-конференции президента, подчёркивают «Дни.ру».

Напомним, предстоящая пресс-конференция станет для Владимира Путина четырнадцатой на посту президента России. В прошлом году она собрала рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - более 1600.

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