Кремль наметил встречу с российскими олимпийцами на 28 февраля

Кремль планирует провести встречу с олимпийцами, которые в ближайшие часы возвращаются из южнокорейского Пхенчхана. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Предварительная дата – 28 февраля. На Играх команда Олимпийских атлетов из России выиграла 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. В эфире НСН трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова особенно отметила наших лыжников. Они в отсутствии лидеров принесли России сразу 8 наград.

«Я рад за ребят и девчат. У них не было лидеров, но они очень хорошо выступили. Хочется сказать им огромное спасибо за их труд. Столько людей убрали из команды, изо всех силы пытались, чтобы у нас не было медалей. А ребята доказали, что Россия все равно сильна», - резюмировала Чепалова.

Как пишет URA.Ru, лидерами медального зачёта Олимпиады стали норвежцы, которые выиграли 14 золотых медалей, 14 серебряных, 11 бронзовых наград. Второй в зачете стала Германия, у которой также 14 золотых, но серебряных 10, а бронзовых 7 медалей. В итоговом протоколе наша команда -13-ая.