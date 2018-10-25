Кремль намерен приостановить отставки губернаторов до весны

В администрации президента обсуждается возможность новых отставок губернаторов весной следующего года, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю.

Нынешнюю серию отставок и назначений планируется «закрыть до конца ноября», сказал РБК еще один собеседник, близкий к администрации президента. В частности, Кремлю предстоит определиться с временно исполняющим обязанности главы Сахалина.

