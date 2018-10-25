Кремль намерен приостановить отставки губернаторов до весны

В администрации президента обсуждается возможность новых отставок губернаторов весной следующего года, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю.
Нынешнюю серию отставок и назначений планируется «закрыть до конца ноября», сказал РБК еще один собеседник, близкий к администрации президента. В частности, Кремлю предстоит определиться с временно исполняющим обязанности главы Сахалина.
Ранее НСН рассказал о предстоящих выборах губернатора Приморья. Напомним, 9 и 16 сентября в Приморье состоялись выборы губернатора. Андрей Ищенко от КПРФ и Андрей Тарасенко от ЕР вышли во второй тур. По итогам подсчета 100% бюллетеней Тарасенко набрал во втором туре 49,55%, Ищенко – 48,06%. При этом в Избирком поступило больше 200 жалоб о нарушениях, а стороны обвинили друг друга в подтасовках.
20 сентября избирком Приморья аннулировал результаты выборов. Новые выборы губернатора Приморья должны состояться до 16 декабря. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента Путина назначен Олег Кожемяко. Он уже заявил, что будет баллотироваться на выборах губернатора в качестве самовыдвиженца.