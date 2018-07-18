Кремль и Белый дом поспорили о словах Путина о сговоре с Трампом

Фото: kremlin.ru

В официальных записях Кремля и Белого дома по совместной пресс-конференции президентов России и США в Хельсинки содержится явное несоответствие по довольно важному вопросу, сообщает Североамериканское бюро НСН.

На пресс-конференции 16 июля российского лидера Владимира Путина спросили, хотел ли он, чтобы президент Трамп победил на выборах 2016 года и поручил ли он своим подчиненным помочь ему в этом.

Примечательно, что в транскрипте Кремля содержится только первая часть вопроса, а у Белого дома только вторая. Ответ президента России и там, и там одинаковый, но его смысл довольно сильно меняется в зависимости от вопроса.

Из текста Белого дома следует, что президент Путин фактически признался в сговоре с предвыборным штабом Трампа, что ввиду того времени, которое было потрачено на той же пресс-конференции на отрицание какого-либо сговора обоими президентами, выглядит бессмысленно.

Согласно транскрипту Белого дома, на вопрос, поручил ли он своим подчиненным помочь Трампу в том, чтобы выиграть выборы, президент Путин ответил «Да, я это сделал, потому что он говорил о нормализации отношений России и США». В варианте Кремля такой же ответ Путина приводится на вопрос, хотел ли он, чтобы Трамп выиграл.

Из видеотрансляции пресс-конференции вполне очевидно, что произошла некая путаница, и возможно, президент России просто не услышал вторую часть вопроса, который задавался на английском языке.

Даже американские СМИ не стали бросаться на этот эпизод, понимая, что ничего кроме трудностей перевода и неполадок с микрофонами тут не скрывается. Однако, официальная текстовая запись знаменательной пресс-конференции на сайте Белого дома так и гласит, что президент России помог Дональду Трампу стать президентом. Может быть, вашингтонской пресс-службе стоило взять пример с англоязычного сайта Кремля, на котором весь этот кусок пресс-конференции вовсе опущен.