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Кремль анонсировал новый сезон развода караулов

5 Апреля 2019 в 11:25
Кремль анонсировал новый сезон развода караулов

Новый сезон развода караулов в Кремле начнется 13 апреля. В ФСО отметили, что сезон продлится до октября, военнослужащие будут каждую субботу выступать перед зрителями. Первая в этом сезоне торжественная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет 13 апреля в полдень.

Церемония развода пеших и конных караулов проводится по субботам с апреля по октябрь на Соборной площади Кремля. По особым случаям мероприятие проходит на Красной площади, напоминают Известия. При проведении мероприятий на территории площади развод караула может быть временно приостановлен, так, например, было в прошлом году из-за международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», напоминает АГН Москва. В первой церемонии в этом сезоне примут участие особые подразделения ФСО - Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

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