Креативные сообщества Владивостока объединил PrimTeam Loft

В столице Приморья в День народного единства, 4 ноября, открылась новая креативная территория PrimTeam Loft. Это творческое пространство должно объединить различные сообщества и стать территорией реализации креативного потенциала.

В PrimTeam Loft сегодня уже прошел первый брифинг. В мероприятии участвовали около сотни студентов приморских вудов и других учебных заведений края. Собравшиеся обсудили перспективы развития новой площадки и провели турнир по настольным играм с участием 16 команд.

Как объяснили организаторы, в PrimTeam Loft ждут артистов, литераторов, ученых и спортсменов. Площадка расположена в самом центре столицы Приморья, по адресу ул. Светланская, 11.