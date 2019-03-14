Крайний срок Brexit перенесен на 30 июня

Члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

За это предложение проголосовали 412 депутатов, против - 202.

Теперь Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из Европейского Союза. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Брекзит (Brexit) - процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании. Британия и Европейский Союз до конца октября 2018 года должны были решить проблему границы с Ирландией, однако вопрос остаётся открытым.