Кравчук уличил киевскую власть в "откровенном циничном обмане"

Заявления действующей в Киеве сегодня власти не совпадают с ее делами. Украинские политики обещают, а потом откровенно и цинично обманывают население страны. С такими обвинениями в адрес Порошенко и его команды выступил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Сегодня, к сожалению, слова и дела не совпадают. Причем обещают и обманывают откровенно и цинично. Я не хочу участвовать в формировании политики с такими обещаниями», — подчеркнул экс-президент, в беседе с RT.

Политик отметил, что нынешний украинский лидер никогда не встречался с ним и другими своими предшественниками – Виктором Ющенко и Леонидом Кучмой. Сам Кравчук даже рад, что не участвует в формировании текущей повестки украинской политики, потому что «привык выполнять обещания».

Также Кравчук рассказал, что накануне госпереворота на Украине ему поступил анонимный звонок с предупреждением о готовящемся покушении на действующего главу страны Виктора Януковича. Звонящий утверждал, что с Януковичем поступят так же, как с президентом Румынии Николае Чаушеску. Он, напомним, вместе с супругой был расстрелян на территории одной из воинских частей во время переворота, пишет Газета.ру