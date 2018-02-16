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Краснодарского судью лишили статуса из-за хамства

16 Февраля 2018 в 15:15
Краснодарского судью лишили статуса из-за хамства

Высшая квалификационная коллегия судей Краснодарского края вынесла решение о досрочном прекращении полномочий судьи краевого Арбитражного суда Алексея Шевченко из-за его ненадлежащего поведения во время судебного заседания.

Ранее в YouTube появился ролик, где человек, к которому обращаются как «уважаемый суд», в грубой форме с использованием нецензурной лексики разговаривает с истцом, обещая ему «сюда поездить» и обещая прочие сложности. В подписи к ролику было указано, что голос принадлежит именно Шевченко, сообщает «Свободная пресса».

Арбитражный суд по этому факту уже начал служебную проверку, отмечает «Русская планета»

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