Краснодарского судью лишили статуса из-за хамства

Высшая квалификационная коллегия судей Краснодарского края вынесла решение о досрочном прекращении полномочий судьи краевого Арбитражного суда Алексея Шевченко из-за его ненадлежащего поведения во время судебного заседания.

Ранее в YouTube появился ролик, где человек, к которому обращаются как «уважаемый суд», в грубой форме с использованием нецензурной лексики разговаривает с истцом, обещая ему «сюда поездить» и обещая прочие сложности. В подписи к ролику было указано, что голос принадлежит именно Шевченко, сообщает «Свободная пресса».

Арбитражный суд по этому факту уже начал служебную проверку, отмечает «Русская планета».

.