Четверг
14 февраля
USD 65.68
EUR 74.39
Горячие новости

«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» в матче Лиги Европы

14 Февраля 2019 в 22:55
«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» в матче Лиги Европы

«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» со счетом 0:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Краснодаре.

Перед началом игры была объявлена минута молчания памяти футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.

Ответный матч пройдет 21 февраля в Леверкузене, передает ТАСС.

Лига Европы УЕФА (UEFA Europa League) — является ежегодным футбольным турниром, основанным в 1971 году Лига Европы считается вторым по значимости турниром для европейских футбольных клубов, входящих в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), после Лиги чемпионов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.