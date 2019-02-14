«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» в матче Лиги Европы

«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» со счетом 0:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Краснодаре.

Перед началом игры была объявлена минута молчания памяти футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.

Ответный матч пройдет 21 февраля в Леверкузене, передает ТАСС.

Лига Европы УЕФА (UEFA Europa League) — является ежегодным футбольным турниром, основанным в 1971 году Лига Европы считается вторым по значимости турниром для европейских футбольных клубов, входящих в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), после Лиги чемпионов.

