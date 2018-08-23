Четверг
23 августа
USD 67.62
EUR 78.2
Горячие новости

Красная рыба может подешеветь на четверть

23 Августа 2018 в 11:50
Красная рыба может подешеветь на четверть

Цена на некоторые виды красной рыбы может снизиться к осени в рознице на 20-25%. Это связано с рекордным за последние девять лет уловом на Дальнем Востоке, об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), пишет РБК.

По данным организации, больше всего в опте подешевела горбуша — со 190 рублей за килограмм в первой половине июля до 150 рублей в конце августа. Горбуша – самый востребованный на рынке вид лососевых. Ее стоимость увеличивалась с 2013 года.

По состоянию на 21 августа выловлено 467 тысяч тонн лососевых, что на 42 процента больше, чем в 2016 году (показатели традиционно сравниваются по четным и нечетным годам).

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.