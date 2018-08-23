Красная рыба может подешеветь на четверть

Цена на некоторые виды красной рыбы может снизиться к осени в рознице на 20-25%. Это связано с рекордным за последние девять лет уловом на Дальнем Востоке, об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), пишет РБК.

По данным организации, больше всего в опте подешевела горбуша — со 190 рублей за килограмм в первой половине июля до 150 рублей в конце августа. Горбуша – самый востребованный на рынке вид лососевых. Ее стоимость увеличивалась с 2013 года.

По состоянию на 21 августа выловлено 467 тысяч тонн лососевых, что на 42 процента больше, чем в 2016 году (показатели традиционно сравниваются по четным и нечетным годам).