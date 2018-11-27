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Красная икра подешевела на 30 процентов

27 Ноября 2018 в 16:19
Красная икра подешевела на 30 процентов

Цены на красную икру пошли вниз. Этот деликатес стал дешевле на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал исполнительный директор НКО «Рыбный союз» Сергей Гудков АГН «Москва». По его словам, скачка цен на икру в преддверии Нового года не ожидается, но возможны праздничные скидки.

Специалист посоветовал не покупать икру заранее и не замораживать ее - так продукт теряет свои вкусовые качества, отмечает «ФедералПресс». 

Последние несколько лет цены на красную икру росли, пишет «Утро.ру». В конце 2016 года после путины ее стоимость повысилась на 10% по сравнению с предыдущим сезоном, а в прошлом году цены подскочили сразу на 30%.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН назвал ряд причин, согласно которым цены на красную рыбу и икру не будут снижаться.

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