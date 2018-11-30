Красивыми автономерами будут торговать официально

Россияне смогут легально купить в интернете так называемые «красивые» автомобильные номера. Приобрести желаемую комбинацию букв и цифр на специальных аукционах можно будет уже в 2019 году.

Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития, где готовят соответствующее постановление правительства.

Документ, в частности, определит, кто будет контролировать проведение аукционов и устанавливать критерии для торгов, а также как будет происходить отбор автомобильных номеров на продажу, отмечает Ura.ru.

Напомним, ранее Госдума поддержала законопроект, который разрешает регистрировать автомобили без посещения ГИБДД. Автоюрист Дмитрий Славнов в эфире НСН поддержал нововведение.