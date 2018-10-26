Пятница
26 октября
USD 65.75
EUR 74.99
Горячие новости

Краевой избирком Приморья начал регистрацию кандидатов на пост губернатора

26 Октября 2018 в 08:40
Краевой избирком Приморья начал регистрацию кандидатов на пост губернатора
Очередь из претендентов на пост губернатора Приморья образовалась сегодня в краевом избиркоме. Сегодня - первый день приема документов на выдвижение. При этом вся процедура регистрации не занимала больше 15 минут.

Избирком уже принял документы от 12 кандидатов, пишет РЕН-ТВ. Среди них - врио губернатора Олег Кожемяко – он идёт на выборы самовыдвиженцем, и первым принес все необходимые бумаги. Олег Митволь выдвигается партией «Зеленые», глава приморского отделения «Деловой России» Алексей Тимченко - Партией роста, от ЛДПР на пост претендует депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

Результаты сентябрьских выборов в Приморье были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений. Новое голосование назначено на 16 декабря.

Член президиума КПРФ Николай Харитонов ранее рассказал НСН, что партия пока не приняла решение по кандидату на новых выборах губернатора Приморья.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.