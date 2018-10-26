Краевой избирком Приморья начал регистрацию кандидатов на пост губернатора

Очередь из претендентов на пост губернатора Приморья образовалась сегодня в краевом избиркоме. Сегодня - первый день приема документов на выдвижение. При этом вся процедура регистрации не занимала больше 15 минут.

Избирком уже принял документы от 12 кандидатов, пишет РЕН-ТВ. Среди них - врио губернатора Олег Кожемяко – он идёт на выборы самовыдвиженцем, и первым принес все необходимые бумаги. Олег Митволь выдвигается партией «Зеленые», глава приморского отделения «Деловой России» Алексей Тимченко - Партией роста, от ЛДПР на пост претендует депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

Результаты сентябрьских выборов в Приморье были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений. Новое голосование назначено на 16 декабря.