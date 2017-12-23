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КПРФ выдвинула Павла Грудинина кандидатом на президентские выборы

23 Декабря 2017 в 13:52
КПРФ выдвинула Павла Грудинина кандидатом на президентские выборы

Кандидатом на выборах президента от КПРФ станет директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин. XVII предвыборный съезд ЦК КПРФ в субботу поддержал решение лидера партии Геннадия Зюганова отказаться от участия в кампании и выдвинуть Грудинина.

Как объяснил журналистам сам Зюганов, тайное голосование по кандидатуре Грудинина состоится во второй половине мероприятия, но съезд уже фактически поддержал его выдвижение, пишет «Интерфакс».

Ранее на съезде КПРФ предложили внести в Конституцию изменения относительно полномочий президента. По мнению коммунистов, никто не должен быть президентом больше двух сроков за всю жизнь. 

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