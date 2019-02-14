КПРФ предлагает штрафовать чиновников за оскорбления россиян

Чиновников предложили штрафовать за грубость в адрес россиян. Законопроект, устанавливающий штрафы от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, сегодня в Госдуму внесёт КПРФ. Как отметил автор инициативы, депутат Сергей Казанков, в том случае, если высказывание повторится или было действительно очень грубым, чиновника следует дисквалифицировать на три года.

Парламентарий пояснил, что в действующем законодательстве существует пробел, который не позволяет должным образом привлекать к ответственности госслужащих и депутатов за неуважительные высказывания в адрес россиян.

Как напоминает «ФедералПресс», в последнее время российские чиновники достаточно резко высказываются, и, как правило, их фразы становятся резонансными. Так экс-екатеринбургская чиновница Ольга Глацких напомнила, что «государство молодежи ничего не должно и не просило их рожать». Её, кстати, лишают места в наблюдательном совете фонда «Золотое сечение», пишет Ura.ru.А саратовская чиновница Наталья Соколова заявила, что прожить можно на 3,5 тысячи рублей в месяц, поскольку «макарошки» всегда стоят одинаково».