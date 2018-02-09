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КПРФ повторно уличили в распространении листовок с нарушениями

9 Февраля 2018 в 13:01
КПРФ повторно уличили в распространении листовок с нарушениями

Партия КПРФ продолжает распространение агитационных листовок в поддержку своего кандидата в президенты Павла Грудининна, несмотря на критику со стороны ЦИК. Об этом сообщает ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что нарушения были выявлены ЦИК ещё на стадии подготовки листовок, но штаб КПРФ выпустил тираж около 5 миллионов экземпляров и продолжает распространение.

Напомним, что ЦИК вынес предупреждение КПРФ о недопустимости нарушений правил предвыборной агитации ещё 26 января.

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