КПРФ повторно уличили в распространении листовок с нарушениями

Партия КПРФ продолжает распространение агитационных листовок в поддержку своего кандидата в президенты Павла Грудининна, несмотря на критику со стороны ЦИК. Об этом сообщает ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что нарушения были выявлены ЦИК ещё на стадии подготовки листовок, но штаб КПРФ выпустил тираж около 5 миллионов экземпляров и продолжает распространение.

Напомним, что ЦИК вынес предупреждение КПРФ о недопустимости нарушений правил предвыборной агитации ещё 26 января.