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КПРФ отказалась от участия в выборах губернатора Приморья

3 Ноября 2018 в 08:32
КПРФ отказалась от участия в выборах губернатора Приморья

Приморское отделение КПРФ не стало выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья.

Большинство участников краевой конференции поддержали это решение, передает «Интерфакс».

Как ранее сообщала НСН, 9 и 16 сентября в Приморье состоялись выборы губернатора. Андрей Ищенко от КПРФ и Андрей Тарасенко от «Единой России» вышли во второй тур. По итогам подсчета 100% бюллетеней Тарасенко набрал во втором туре 49,55%, Ищенко – 48,06%. При этом в избирком поступило больше 200 жалоб о нарушениях, а стороны обвинили друг друга в подтасовках.

20 сентября избирком Приморья аннулировал результаты выборов. Новые выборы губернатора Приморья должны состояться 16 декабря. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента Путина назначен Олег Кожемяко. Он уже заявил, что будет баллотироваться на выборах губернатора в качестве самовыдвиженца.

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