Козловский и Боярская стали заслуженными артистами

Владимир Путин присвоил ряду деятелей культуры почетные звания.



Елизавета Боярская и Данила Козловский стали Заслуженными артистами России. Заслуженным деятелем искусств РФ стал художественный руководитель Большого драматического театра им. Товстоногова Андрей Могучий.

Этим же указом ряд деятелей искусства были награждены орденами и медалями. Юрий Каюров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а актриса Людмила Максакова - орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.



