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Кожемяко удивлен проверкой ФАС удешевления рыбы в Приморье

7 Ноября 2018 в 15:34
Кожемяко удивлен проверкой ФАС удешевления рыбы в Приморье

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко намерен обсудить с главой Федеральной антимонопольной службы обращение в ФАС в связи со снижением цен на рыбу в регионе, передает РИА Новости.

Ранее в ФАС заявили о поступлении обращений, в том числе от Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров с жалобой на администрацию Приморья. Согласно этим сообщениям, краевые власти предложили рассмотреть возможность заключения с торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам.

Антимонопольная служба уже пообещала в связи с этим проверить возможное нарушение закона о конкуренции. Кожемяко выразил удивление таким решением, поскольку речь не идёт о картельном сговоре, а о снижении цены на исконную продукцию дальневосточников. По мнению врио губернатора, глава ФАС Игорь Артемьев поддержит его позицию.

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