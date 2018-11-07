Кожемяко удивлен проверкой ФАС удешевления рыбы в Приморье

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко намерен обсудить с главой Федеральной антимонопольной службы обращение в ФАС в связи со снижением цен на рыбу в регионе, передает РИА Новости.

Ранее в ФАС заявили о поступлении обращений, в том числе от Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров с жалобой на администрацию Приморья. Согласно этим сообщениям, краевые власти предложили рассмотреть возможность заключения с торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам.

Антимонопольная служба уже пообещала в связи с этим проверить возможное нарушение закона о конкуренции. Кожемяко выразил удивление таким решением, поскольку речь не идёт о картельном сговоре, а о снижении цены на исконную продукцию дальневосточников. По мнению врио губернатора, глава ФАС Игорь Артемьев поддержит его позицию.