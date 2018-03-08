Кожемяко рассказал участникам телефестиваля об уникальности Сахалина

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко высоко оценил организацию в Южно-Сахалинске первого в России фестиваля телевизионных фильмов. Мероприятие стартовало 8 марта во дворце спорта «Кристалл».

Глава региона отметил, что Сахалин для проведения первого конкурса такого плана был выбран из-за своей уникальной природной красоты.

«Сегодня мы открываем наш фестиваль и я хочу сказать, что была проделана серьезная работа по доставке оборудования, согласования поездок, билетов, культурной программы. Наша задача сделать так, чтобы это фестиваль запомнился и остался в сердцах тех, кто прилетел сюда. Это организаторы, актеры … Мы хотим, чтобы они побывали на свежем воздухе, посмотрели наши красоты и потом постоянно сюда возвращались», – заявил Олег Кожемяко, слова которого передает спецкор НСН.

Сахалинский губернатор подчеркнул, что для проживающих в регионе людей культурная составляющая является важнейшей частью жизни.

«Мы специально открываем его 8 марта. Втечение недели будем жить в этом празднике, по достоинству его оценим, а 14 марта подведем итоги. Я уверен, что настроение у всех позитивное. Это первый в России телефестиваль. Замечательно, что он начинается именно с Сахалина», - заключил Кожемяко.

Телефестиваль «Утро Родины» пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта. В конкурсной программе заявлены 13 сериалов, в том числе «Анна Каренина», «Демон революции», «Оптимисты» и другие.