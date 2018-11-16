Кожемяко просит включить Приморье в проект по обеспечению детей лекарствами

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко попросил главу российского правительства Дмитрия Медведева включить регион в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей.

Премьер-министр предложил глава Приморья подготовить необходимые документы для участия в этом проекте, сообщает ТАСС.

Пот окончании встречи с премьером во Владивостоке Кожемяко рассказал журналистам, что участие в проекте сделает получение лекарств теми, кто в них нуждается, более доступным. Препараты можно будет получить бесплатно в аптеке, отмечает RT.

В настоящее время действует принцип монетизации, при котором граждане получают среднюю стоимость, около 800 рублей, на лекарственное обеспечение и не всегда могут приобрести нужные лекарства.

Ранее директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН рассказал, кому выгоден ажиотаж вокруг «дефицита» медтехники.



