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Экономика

Козак встретится с представителями независимых АЗС

27 Ноября 2018 в 15:29
Козак встретится с представителями независимых АЗС
Фото: kremlin.ru
Источник в отрасли подтвердил НСН встречу с вице-премьером для обсуждения ситуации на топливном рынке.
Вице-премьер Дмитрий Козак собирается провести встречу с представителями независимых сетей АЗС, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на рынке, сообщает НСН со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Собеседник агентства уточнил, что встреча запланирована на вторник, 27 ноября.

Ранее представители независимых АЗС заявили на пресс-конференции НСН, что их выживают с топливного рынка. 

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