Козак встретится с представителями независимых АЗС

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Источник в отрасли подтвердил НСН встречу с вице-премьером для обсуждения ситуации на топливном рынке.Вице-премьер Дмитрий Козак собирается провести встречу с представителями независимых сетей АЗС, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на рынке, сообщает НСН со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства уточнил, что встреча запланирована на вторник, 27 ноября.
Ранее представители независимых АЗС заявили на пресс-конференции НСН, что их выживают с топливного рынка.