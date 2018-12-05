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Коза съела валюту и поплатилась за это

5 Декабря 2018 в 21:13
Коза съела валюту и поплатилась за это

Коза по имени Белка съела 20 тысяч евро наличными, принадлежавших ее хозяевам, передает «360».

Деньги предназначались для покупки десяти гектаров земли. Хозяйка животного Милена Симич рассказала, что тесть утром накормил скот, но не заметил, что входная дверь осталась открытой. Коза Белка пробралась в дом и уничтожила оставленные на столе деньги.

После неожиданного визита сталось лишь около 300 евро.

Преступницу за это поджарили на вертеле.

Ранее телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов в эфире НСН призвал горожан не вступать в контакт с незнакомыми лисами.

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