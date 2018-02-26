Ковальчук рассказал про припасенный на случай победы гимн России

Исполнение российского гимна на церемонии награждения золотыми медалями хоккейного турнира Олимпиады-2018 не было спонтанным шагом. Об этом заявил нападающий российской сборной Илья Ковальчук, передает Reuters. По его словам, спортсмены договорились об этом заранее.

«Мы знали, что сделаем это, если победим. Золото многое значит. Мы не выигрывали Олимпиаду с 1992 года, уже прошло много времени с тех пор», – признался Ковальчук. Хоккеист добавил, что мечтал об этом с пяти лет, когда только начинал играть. «Это было потрясающе», - заявил он.

Ранее Международный олимпийский комитет распространил заявление, в котором говорилось, что никаких последствий исполнения российскими хоккеистами гимна России во время церемонии награждения не будет, пишут «Дни.ру».

Российские хоккеисты в воскресенье переиграли со счетом 4:3 сборную Германии в финале олимпийского хоккейного турнира.