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Ковальчук рассказал, что хоккеисты будут отрабатывать перед финалом

23 Февраля 2018 в 14:09
Ковальчук рассказал, что хоккеисты будут отрабатывать перед финалом

Сборной России перед финалом хоккейного турнира ОИ-2018 стоит отработать игру в большинстве. Такого мнения придерживается нападающий сборной РФ Илья Ковальчук.

Спортсмен признался, что в матче с Чехией игра в большинстве у россиян «оставляла желать лучшего».

«Хорошо действовали в меньшинстве. В большинстве мы можем сыграть лучше, поэтому есть над чем работать», - сказал Ковальчук, слова которого приводит ТАСС.

Хоккеист признался, что первая забитая шайба придала спортсменам эмоций, а вторая показала, что «игра пошла».

«Здорово сыграл Вася Кошечкин (вратарь команды – НСН)», - заявил Ковальчук.

На счету Ильи Ковальчука третий гол в ворота чешской сборной. Во втором периоде спортсмен заработал удаление за столкновение с соперником. Ковальчук признался, что не хотел никого травмировать и был рад, что ему дали в качестве наказания всего две минуты вне поля.

Сборная РФ стала первым участником финала ОИ-2018. Соперник россиян определится в матче Германия-Канада, который стартует сегодня в 15.10, пишет Газета.ру

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