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Ковальчук посвятил золотую медаль Олимпиады своему отцу

25 Февраля 2018 в 13:04
Ковальчук посвятил золотую медаль Олимпиады своему отцу

Форвард российской хоккейной сборной Илья Ковальчук после церемонии награждения на ОИ в Пхенчхане рассказал журналистам, что шел к золотой медали с пяти лет.

«Я шел к золоту Игр с пяти лет — с тех пор, как начал заниматься хоккеем. Это мечта моего отца, царство ему небесное. Это была и моя мечта. Очень дорогая медаль. Посвящаю ее папе», - сказал Ковальчук, слова которого приводит Газета.ру.

Ковальчук является одним из самых опытных игроков российской сборной. Его признали самым ценным игроком олимпийского турнира в Пхенчхане.

 

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