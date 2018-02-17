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Ковальчук и Прохоркин во втором периоде забили США дважды – 3:0

17 Февраля 2018 в 16:48
Ковальчук и Прохоркин во втором периоде забили США дважды – 3:0

Еще одну шайбу забили российские хоккеисты в американские ворота в рамках встречи на олимпийском льду Пхенчхана. Во втором периоде дубль оформил Николай Прохоркин (23 минута).

Американцы с лихвой отыгрываются на голкипере магнитогорского «Металлурга» и российской сборной – Василии Кошечкине. Несколько раз он в буквальном смысле проявлял чудеса и спасал российские ворота.

Под конец второго периода гол американцам оформил Илья Ковальчук. Этой шайбой, которая стала 12-й на его счету в олимпийских матчах, хоккеист превзошел рекорд своего соотечественника – Павла Буре.

Счет встречи после второго периода – 3:0 в пользу россиян, пишет Газета.ру

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