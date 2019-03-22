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Кот наказал хозяина за плохое исполнение песни Queen

22 Марта 2019 в 10:10
Кот наказал хозяина за плохое исполнение песни Queen

Интернет-пользователи активно обсуждают появившееся в сети видео, на кадрах которого – мужчина, поплатившийся за отвратительное исполнения песни Queen. Как отмечают «Известия», ролик в YouTube выложил сам хозяин кота с абсолютным слухом Грег Молик.


На кадрах видно, что четвероногий ценитель прекрасного по кличке Харви продержался менее 30 секунд, слушая в исполнении мужчины композицию Under Pressure. Не выдержав, питомец напал на незадачливого певца и принялся кусать мужчину за руку. Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал терзать его слух.

Напомним, трек Under Pressure был исполнен группой Queen и Дэвидом Боуи. Текст для нее написал Фредди Меркьюри, а Боуи усовершенствовал музыку, придумав для композиции знаменитый басовый проигрыш.

Между тем, ранее сообщалось, что Россия заняла первую строчку в  рейтинге стран, жителей которых можно отнести к поклонникам кошек. Об этом сообщает НСН со ссылкой на The Spectator Index.

Эксперты исследовательского центра Dalia выяснили, что в 2017 году 59% россиян имели как минимум одного представителя семейства кошачьих у себя дома. Одним котом или одной кошкой могли похвастаться 41% из опрошенных россиян, двумя – 10%, а три или более питомцев ждали дома 8% респондентов из России.

На втором месте рейтинга оказалась Украина, с 49% владельцев котов. Тройку лидеров замкнули Соединенные Штаты Америки.

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