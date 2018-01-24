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Костин разглядел в санкциях попытку сменить президента в РФ

24 Января 2018 в 13:42
Костин разглядел в санкциях попытку сменить президента в РФ

Глава ВТБ Андрей Костин обвинил Запад в попытке сменить политическое руководство России. По его словам, добиться этого страны пытаются при помощи санкций. С такими словами банкир выступил на эконмическом форуме в Довосе.

«Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война», - цитирует слова Костина Ura.ru.

При этом Костин подчеркнул, что атака, которую предпринимает Запад, является полномасштабной, причём затрагивает она российское общество. В то же время глава ВТБ предположил, что иностранные государства в будущем могут начать отзыв послов.

Напомним, экономический форум в Давосе работает с 23 января. В нём принимают учёные представители более 60 стран мира.

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