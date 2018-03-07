Космонавтам на МКС предложат щи и кисель

Космонавты, работающие на Международной космической станции, получили обновленное меню. В их рацион включили фруктовый кисель, зеленые щи и грибы «по-старорусски» и фруктовые палочки. Как пишет «Русская планета», прежде грибные блюда не включались в рацион космонавтов из-за сезонного характера продукта.

Российский космонавт Сергей Рязанский в интервью «Известиям» одобрил изменения, потому что его словам «на борту всегда хочется чего-нибудь вкусненького, и новые блюда можно считать фактором психологической поддержки экипажа».

Добавим, что блюда национальной русской кухни пользуются большой популярностью не только у наших космонавтов, но и у иностранных астронавтов.В России уже начали разрабатывать продуктовый паёк для пилотируемого полёта на Луну. Запас рассчитан на 9 суток.

Сейчас на борту МКС работает интернациональный экипаж, в состав которого входят россиянин Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и японский астронавт Норишиге Канаи. Сегодня Шкаплеров от лица всех мужчин, находящихся на орбите поздравил с праздником весны всех женщин.