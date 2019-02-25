Космонавт Рязанский поднял флаг «НАШЕго Радио» на пик Килиманджаро

Флаг «НАШЕго Радио» побывал на самой высокой точке Африки благодаря экспедиции космонавта Сергея Рязанского на Килиманджаро.

Как рассказал космонавт, на пик Ухуру, который находится на высоте 5895 метров и является высочайшей точкой горы и всего континента, успешно взошли все 29 человек из его команды. Оказавшись на крыше Африки, Рязанский развернул флаг «НАШЕго Радио» и передал всем слушателям любимой радиостанции огромный привет.

«Всем слушателям "НАШЕго" огромный привет. Наши, как всегда, на высоте!», — отметил космонавт.

В экспедиции на Килиманджаро также принял участие победитель Всероссийского спортивного марафона «Тренировки с космонавтом», который проходил с 10 декабря 2018 по 5 февраля 2019 года. В течение почти двух месяцев участники марафона получали спортивные задания, а их результаты и достижения оценивали члены жюри, в которое вошел один из ведущих «Подъёмников» Игорь Паньков.