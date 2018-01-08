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Космонавт Рязанский назвал президентство Трампа главным потрясением 2017 года

8 Января 2018 в 14:33
Космонавт Рязанский назвал президентство Трампа главным потрясением 2017 года

Избрание президентом США Дональда Трампа и то шоу, которое за ним последовало, можно считать главным потрясением 2017 года. Такое мнение высказал в бесеже с журналистами космонавт-испытатель Герой Российской Федерации Сергей Рязанский.

«Избрание Трампа – это интересный сюрприз. И то шоу, которое в итоге получилось и которое длится, не перестает удивлять», - заявил Рязанский в блиц-интервью RT.

Также космонавт отметил, что гордится своим полетов на МКС в 2017 году и книгой, которая вышла, признался, что всегда болеет за «Спартак», а любимой едой на МКС для него является творог.

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