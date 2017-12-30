Космонавт рассказал, как на МКС ставят елку

Космонавты, находящиеся на МКС, будут праздновать Новый год несколько раз, а главный символ праздника – елку – закрепят на потолке. Об этом рассказал космонавт-испытатель Герой Российской Федерации Сергей Рязанский.

«Во-первых, новогодняя ёлка у космонавтов «стоит» на потолке. Это прикольно, необычно — там ей место. Во-вторых, на станции всё равно, где пол, где потолок, но то, что мы назвали полом, как-то по-земному. Необходим всё-таки космический антураж», — отметил Рязанский, слова которого приводит RT.

Космонавт рассказал, что встречал Новый год на орбите в 2014 году. В этот раз он пообещал женам космонавтов «вернуть их мужей домой к Рождеству».

« Обещание было выполнено — мы приземлились 14 декабря, они как раз успели в нормальном состоянии подойти к Рождеству. По-моему, все счастливы», — добавил космонавт.

Ранее космонавт Антон Шкаплеров, экипаж которого отправился к МКС 17 декабря, рассказал, что встретит Новый год на орбите несколько раз.