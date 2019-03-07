Четверг
07 марта
USD 65.84
EUR 74.42
Горячие новости

Космонавт Кононенко поздравил женщин с 8 Марта с орбиты

7 Марта 2019 в 17:26
Космонавт Кононенко поздравил женщин с 8 Марта с орбиты

Единственный находящийся на борту МКС российский космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта. В видеоролике, опубликованном накануне на сайте «Роскосмоса», он сообщил, что представительницы прекрасной половины человечества не только «делают мужчин счастливыми и пробуждают в них самые лучшие качества, но и дарят новую жизнь, любовь, материнскую нежность и тепло семейного очага».


Кроме того, Олег Кононенко пожелал, чтобы ощущение праздника и внимание мужчин сопровождали дам каждый день, а не только в праздники.

Как напоминает RT, российский космонавт Олег Кононенко на борту Международной космической станции впервые испытал огнетушители. Эксперимент состоялся во время плановой замены, которая происходит регулярно. Также стало известно, что в американском сегменте станции используются углекислотные, а на российском — жидкостные.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.