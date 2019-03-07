Космонавт Кононенко поздравил женщин с 8 Марта с орбиты

Единственный находящийся на борту МКС российский космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта. В видеоролике, опубликованном накануне на сайте «Роскосмоса», он сообщил, что представительницы прекрасной половины человечества не только «делают мужчин счастливыми и пробуждают в них самые лучшие качества, но и дарят новую жизнь, любовь, материнскую нежность и тепло семейного очага».





Кроме того, Олег Кононенко пожелал, чтобы ощущение праздника и внимание мужчин сопровождали дам каждый день, а не только в праздники.

Как напоминает RT, российский космонавт Олег Кононенко на борту Международной космической станции впервые испытал огнетушители. Эксперимент состоялся во время плановой замены, которая происходит регулярно. Также стало известно, что в американском сегменте станции используются углекислотные, а на российском — жидкостные.