Космодром «Восточный» — рекордсмен по уголовным делам

Критические дефекты обнаружились на космодроме «Восточный».

Как следует из договора подряда, размещенного на сайте госзакупок, на стартовом сооружении ракеты «Союз-2» выявлены протечки через швы бетонирования, отверстия крепления опалубки. Нарушения выявлены также на центральном распределительном пункте и в резервуарах-накопителях дождевых вод. При этом акт освидетельствования представлен раньше получения результатов испытаний. Стоимость контракта на сайте госзакупок составляет 4,93 млн рублей. В Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры агентство «Интерфакс» заверили, что силами подразделений «Роскосмоса» недостатки были устранены ещё в октябре, и сейчас «замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет».

С «Восточным» не заладилось как-то сразу. Строительство велось на фоне череды скандалов, связанных с миллиардными хищениями. Ранее Генпрокуратура России сообщала, что по нарушениям при строительстве «Восточного» заведено более 140 уголовных дел, сумма ущерба называлась в 10 млрд рублей. По делам о растрате и хищениях к реальным срокам заключения осуждены несколько человек.

Выясняется, что нарушения законодательства носили системный характер в работе всей госкорпорации «Роскосмос». Как сообщил сегодня официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной, при предыдущем руководстве срывались сроки выполнения гособоронзаказа, допускались поставки некачественной продукции, нецелевое расходование бюджетных средств. Всего выявлено 1700 нарушений закона, более 200-от должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 16 уголовных дел, - сказал представитель надзорного ведомства. «Рекордсменом» по масштабам финансовых нарушений называл «Роскосмос» и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, завышение цен в структуре «космическое», процедуры закупок неправильные, «очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают. Кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, своровано», - заявлял Кудрин в одном из телеинтервью.

В самом «Роскосмосе» указали, что данные о нарушениях касаются периода проверки 2017 года. «Результаты работы новой администрации «Роскосмоса» за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года», - обещали в госкорпорации. До мая нынешнего года ее возглавлял Игорь Комаров, которого сменил бывший вице-премьер, курировавший космическую сферу, Дмитрий Рогозин.

Недавно на «Восточном» началось строительство нового стартового стола для ракеты «Ангара»...

Всеволод Нерознак