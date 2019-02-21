Кошка Лагерфельда сообщила о своем будущем без кутюрье

Любимая кошка немецкого модельера Карла Лагерфельда, скончавшегося 19 февраля, нарушила молчание и рассказала, как будет жить без своего хозяина.

На своей странице в твиттере животное по кличке Шупетт поблагодарила всех, кто выразил соболезнования после смерти Лагерфельда.

«С некогда холодным, а теперь просто разбитым сердцем я начинаю скорбеть», — цитирует пост «Газета.ру».

Шуппет сообщила, что приложит все усилия для того, чтобы жить без хозяина и стать «независимой женщиной», сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Карл Лагерфельд оставил часть своего состояния своей кошке Шупетт.

Художественный руководитель театра «Модерн» в эфире НСН рассказал, что его мало интересует кошка Лагерфельда, но волнует сам дизайнер. По его мнению, этот человек не просто «шил трусы и вязал носки» - он менял мировоззрение.