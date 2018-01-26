Косачёв посчитал «наглой интерпретацией» ситуацию с украинским депутатом в ПАСЕ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв рассказал свою версию инцидента с депутатом Верховной рады Марией Ионовой, которая ранее утверждала, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой на ПАСЕ якобы ответил ей на фразу «Слава Украине» фразой «Героям слава», сообщает Ura.ru.

Как подчеркнул Косачёв, такая интерпретация говорит либо о проблемах со слухом, либо – с совестью. Такое сообщение он разместил на своей странице в Facebook. По словам сенатора, на самом деле там звучало «героям сало», сообщает «Русская планета» .

«Какая-то дама, которую мы с Толстым приняли за обслуживающий персонал, потому что не очень здорово выглядела (уж извините), проходя мимо нашего стола, под нос изрекла «Слава Украине» и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Ей в спину на моих глазах коллега Толстой в шутку произнёс «героям сало», не понимая, кто перед ним (не представилась) и не придавая этому никакого значения», - написал Косачёв.

Как особо отметил сенатор, что ситуация не стоит выеденного яйца, однако украинской делегации больше нечем похвастаться перед начальством, пишут «Дни.ру» .