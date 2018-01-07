Косачев ответил на заявление Киева о «советской оккупации Украины»

Признание советский период Украины «оккупацией» и наследование украинской государственности столетней давности, является «жирной и бесповоротной точкой» в дискуссиях о любых территориальных приобретениях Украины в период СССР. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в ответ на предложение директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Косачев отметил, что Украинская народная республика, существовавшая с 1917 по 1912 годы, не была признана никем, включая страны Антанты.

«Это жирная и бесповоротная точка в дискуссиях о любых последующих территориальных приобретениях Украины в составе СССР, где Крым - далеко не единственное из таких искусственных прирастаний», - заявил сенатор, слова которого приводит ТАСС.

Косачев подчеркнул, что с моральной точке зрения заявления о «советской оккупации» - это попытка переложить ответственность за общее прошлое на другие народы, а также неуважение к собственным предкам, которые творили общую историю.

Ранее Вятрович заявил, что властям Украины пора признать советский период страны «оккупацией».