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«Корпуса обшарпаны, ржавчина везде». Кадры оставшихся в Крыму украинских кораблей

13 Января 2018 в 14:25
«Корпуса обшарпаны, ржавчина везде». Кадры оставшихся в Крыму украинских кораблей

В сети появилось видео оставленных в Крыму украинских военных кораблей. Родий выложен на канале YouTube.

На кадрах показаны морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец». Видно, что военная техника находится в плачевном состоянии – на корпусах повсюду заметна ржавчина, они заметно обшарпаны.


Президент России Владимир Путин предложил Киеву забрать из Крыма оставшуюся военную технику.

Ранее экс-командующий Черноморским флотом РФ, адмирал Игорь Касатонов заявлял в эфире НСН, что возвращение украинской техники – это исключительно добрая воля России. При этом адмирал отмечал, что 70% из этих военных судов за 23 года сильно устарели и уже являются металлоломом.

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