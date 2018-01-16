Корпорация «Nestle» продаст кондитерский бизнес в США компании «Ferrero»

Швейцарская корпорация «Nestle SA» продает американское подразделение по выпуску кондитерских изделий итальянской компании «Ferrero» за 2,8 млрд. долларов.

Сделка будет закрыта к концу I квартала 2018 года. «Ferrero» оплатит покупку активов денежными средствами.

Выручка американского кондитерского подразделения «Nestle» в 2016 году составила порядка 915 млн долларов.

«Nestle» является третьим по рыночной доле производителем кондитерских изделий в мире после «Mars Inc.» и «Mondelez International Inc.». В США компания занимает четвертое место, здесь ее опережает еще и «Hershey Co», передает «Интерфакс».



