Среда
17 января
USD 56.39
EUR 69.02
Горячие новости

Корпорация «Nestle» продаст кондитерский бизнес в США компании «Ferrero»

16 Января 2018 в 20:46

Швейцарская корпорация «Nestle SA» продает американское подразделение по выпуску кондитерских изделий итальянской компании «Ferrero» за 2,8 млрд. долларов.

Сделка будет закрыта к концу I квартала 2018 года. «Ferrero» оплатит покупку активов денежными средствами.

Выручка американского кондитерского подразделения «Nestle» в 2016 году составила порядка 915 млн долларов.

«Nestle» является третьим по рыночной доле производителем кондитерских изделий в мире после «Mars Inc.» и «Mondelez International Inc.». В США компания занимает четвертое место, здесь ее опережает еще и «Hershey Co», передает «Интерфакс».


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.