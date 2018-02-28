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Короткое замыкание стало причиной задымления в психиатрической больнице в Подмосковье

28 Февраля 2018 в 22:51
Короткое замыкание стало причиной задымления в психиатрической больнице в Подмосковье

Задымление в здании психиатрической больницы №25 по адресу: Ногинск, ул. 8 марта, д. 12 произошло из-за короткого замыкания в подсобном помещении, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«Была проведена эвакуация больных. На место выехала оперативная группа Ногинского пожарно-спасательного гарнизона. После проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в подсобном помещении», - говорится в сообщении.

Ногинск (до 1930 года — Богородск) — административный центр Ногинского муниципального района Московской области, крупнейший населённый пункт муниципального образования «Городское поселение Ногинск».

Население — 102 267 человек (2017).

Город расположен на реке Клязьме (приток Оки), в 51 км (35 км от МКАД) к востоку от Москвы, на северо-западной границе Мещёрской низменности.

В 2013 году город Ногинск получил статус исторического поселения.

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