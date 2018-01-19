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Король Артур оказался выходцем с Украины

19 Января 2018 в 00:20
Король Артур оказался выходцем с Украины

Предводитель бриттов Артур, живший, предположительно, в V-VI веке нашей эры, был выходцем с земель, которыми сейчас управляет Киев, написал в своем Facebook написал украинский политолог Александр Палий.

В частности, политолог обращает внимание на то, что король и его рыцари отличались крупным телосложением, что, как он считает, несвойственно кельтам.

Год назад украинские военные «поменяли» место рождения богатырю Илье Муромцу — вместо общепризнанного села Карачарово (ныне в черте города Мурома Владимирской области России) героя «сделали» уроженцем Моровска Черниговской области Украины.

По легенде Илья Муромец родился примерно между 1150 и 1165 годами. Он погиб при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 году, когда Киево-Печерская Лавра была разгромлена половцами. Причиной кончины послужил, вероятно, удар острого орудия в грудь. Мощи Ильи Муромца покоятся в Ближних Пещерах Лавры. Часть мощей Ильи - средний палец левой руки - находится в одном из храмов города Мурома.

В Муроме установлен памятник Илье Муромцу работы скульптора Вячеслава Клыкова. Во Владимирской области есть несколько мест, которые связаны с именем богатыря, в частности целебный источник и дом потомков легендарного героя в Карачарово и большой камень Ильи Муромца у погоста Спас-Железино.

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