Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Горячие новости

Король Испании назначил наследницей 12-летнюю дочь Леонор

31 Января 2018 в 23:55

12-летняя дочь короля Испании Филиппа VI Леонор стала наследницей трона: отец в день своего 50-летия вручил ей почетный орден Золотого руна, сообщает strana.ua.

За церемонию наблюдала младшая сестра Леоноры, 10-летняя София, и ее 45-летняя мать, королева Летисия.

Престижный орден веками вручали принцам и принцессам. Будущих наследников Короны готовят с детства, чтобы впоследствии они были готовы к обязанностям перед Испанией. История ордена восходит к 1430 году, когда герцог Бургундский Филипп Хороший основал его, чтобы отметить его брак с принцессой Изабеллой из Португалии.

Принцесса Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон и Ортис Испанская — принцесса Астурийская, старшая дочь в семье короля Испании Филиппа VI и его жены Летисии, внучка короля Испании Хуана Карлоса I и королевы Софии. Старшая сестра инфанты Софии. Леонор ходила в детский сад для детей испанской королевской гвардии, а с 15 сентября 2008 года она посещает школу Санта-Мария-де-лос-Росалес возле Мадрида. В этой школе учился и её отец. 

Как наследница Испанского престола носит титул принцессы Астурийской. Кроме того, согласно статье 57 Конституции Испании носит также следующие дополнительные титулы: принцесса Астурийская как наследница трона Кастилии; принцесса Жиронская как наследница Каталано-Арагонская; принцесса Вианская как наследница Наваррская; герцогиня Монбланская, графиня Серверская и сеньора Балагер.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.