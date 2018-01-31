Король Испании назначил наследницей 12-летнюю дочь Леонор

12-летняя дочь короля Испании Филиппа VI Леонор стала наследницей трона: отец в день своего 50-летия вручил ей почетный орден Золотого руна, сообщает strana.ua.

За церемонию наблюдала младшая сестра Леоноры, 10-летняя София, и ее 45-летняя мать, королева Летисия.

Престижный орден веками вручали принцам и принцессам. Будущих наследников Короны готовят с детства, чтобы впоследствии они были готовы к обязанностям перед Испанией. История ордена восходит к 1430 году, когда герцог Бургундский Филипп Хороший основал его, чтобы отметить его брак с принцессой Изабеллой из Португалии.

Принцесса Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон и Ортис Испанская — принцесса Астурийская, старшая дочь в семье короля Испании Филиппа VI и его жены Летисии, внучка короля Испании Хуана Карлоса I и королевы Софии. Старшая сестра инфанты Софии. Леонор ходила в детский сад для детей испанской королевской гвардии, а с 15 сентября 2008 года она посещает школу Санта-Мария-де-лос-Росалес возле Мадрида. В этой школе учился и её отец.

Как наследница Испанского престола носит титул принцессы Астурийской. Кроме того, согласно статье 57 Конституции Испании носит также следующие дополнительные титулы: принцесса Астурийская как наследница трона Кастилии; принцесса Жиронская как наследница Каталано-Арагонская; принцесса Вианская как наследница Наваррская; герцогиня Монбланская, графиня Серверская и сеньора Балагер.



