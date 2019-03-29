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Корабли НАТО вошли в Чёрное море ради Порошенко. Видео

29 Марта 2019 в 07:34
Корабли НАТО вошли в Чёрное море ради Порошенко. Видео

Корабли Североатлантического альянса зашли в Черное море. Кадры опубликовало турецкое информационное агентство Demirören Haber Ajans, передает RT. На них видно, как пролив Босфор проходят четыре борта второй постоянной военно-морской группы НАТО.

Ранее в сети появились фотографии первых боевых судов НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря. Как отмечает Ura.ru, в составе группы — корабли ВМС Нидерландов, Канады, Испании, Турции, Британии, Болгарии и Франции.


Предполагается, что этот поход должен продемонстрировать поддержку со стороны НАТО президента Украины Петра Порошено накануне выборов, которые пройдут в воскресенье, 31 марта. А уже на следующий день, 1 апреля два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО должны зайти в Одессу.

Исходя из положений международной Конвенции от 1936 года, военные корабли имеют право находиться в акватории Чёрного моря не больше 21 суток.

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